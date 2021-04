Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Presidente do Rio Ave deslocou-se ao balneário do árbitro no final do jogo António Silva Campos teve uma conversa cordial com o juiz Manuel Oliveira, após expulsão do lateral Ivo Pinto





• Foto: LUSA / EPA