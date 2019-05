Presidente do Rio Ave e a ameaça a Galeno: «Está preparado para jogar, tem de ser forte»

Galeno foi ameaçado por um adepto e recorreu às redes sociais para partilhar o conteúdo da mensagem que lhe foi enviada. Através do Instagram, o extremo divulgou a ameaça que recebeu, revelando estar incrédulo com toda a situação."Dá o título ao Porto, se conseguires, para o ano és titular no Porto, por outro lado, se não conseguires, vais morrer queimado na estação de metro do Dragão", pode ler-se na mensagem."Incrível como as pessoas passam dos limites, Deus te abençoe. Que horrível", escreveu Galeno na publicação.Horas mais tarde, no jantar do 80º aniversário do Rio Ave, António Silva Campos reagiu às ameaças, lamentando o sucedido, mas assegurando que o jogador não irá ficar afetado. "Não me espanta, é uma semana difícil e os nossos jogadores foram avisados para se abstraírem a essas situações. São comentários tristes, mas já dissemos ao jogador para se abstrair e para não dar seguimento. Estamos focados no jogo e é isso que temos de fazer. Ele está preparado para jogar, tem de ser forte. Foi uma atitude infeliz, mas não podemos fazer nada", disse o líder.