Presidente do Rio Ave revela reunião com Carvalhal: «Está muito magoado com o futebol português»

António Silva Campos reuniu-se esta manhã com Carlos Carvalhal, dois dias depois do treinador do Rio Ave ter anunciado que ia apresentar a demissão.





"Vamos tentar convencê-lo a ficar. Ele está muito magoado com o futebol português. Tivemos uma reunião hoje e vamos esperar que passe a quadra natalícia. Dia 26, vamos ter uma nova reunião onde iremos decidir o futuro", afirmou o presidente dos vilacondenses à margem do sorteio dos quartos de final da Taça de Portugal que ditou um encontro entre Rio Ave e Benfica E prosseguiu: "A nossa indignação mantém-se, roubaram-nos um sonho. O Rio Ave tem respeitado muito o futebol português, não somos de dizer mal da arbitragem. Quando mostramos a nossa indignação é altura de dizer 'basta'. É nos momentos difíceis que temos de estar unidos".Recorde-se que Carlos Carvalhal garantiu, após o jogo que ditou a eliminação do Rio Ave da Taça da Liga, que ia pedir uma reunião com o presidente António Silva Campos e apresentar a demissão. Os vilacondenses não esconderam a frustração com a prestação do árbitro André Narciso já depois do apito final do jogo com o Gil Vicente, após ver o juiz anular um golo aos 84' e conceder um penálti ao Gil Vicente nos instantes finais dos descontos.