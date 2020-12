Presidente do Rio Ave visitou as obras de requalificação no complexo desportivo do clube

António Silva Campos, presidente do Rio Ave, visitou recentemente as obras de requalificação que estão a ser levadas a cabo no complexo desportivo do emblema vila-condense. Acompanhado de outros dirigentes, o líder do Rio Ave foi ao terreno perceber em que ponto se encontra o processo de remodelação. Recorde-se que o projeto que está em curso levará ao nascimento do edifício central da academia do Rio Ave e uns balneários provisórios, culminando, simultaneamente, na demolição da antiga bancada nascente.