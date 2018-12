Presidente Silva Campos quer segurar Carlos Vinícius

Os jogadores do plantel, equipa técnica, dirigentes e associados do Rio Ave juntaram-se esta noite numa unidade hoteleira em Vila do Conde para o tradicional jantar de Natal. A boa época da equipa no campeonato refletiu-se no ambiente de boa disposição e os desejos de continuidade pelos lugares cimeiros da tabela foi um desejo comum e partilhado pelos responsáveis.Ainda assim, o presidente, Silva Campos, demonstrou principal preocupação em segurar os jogadores mais importantes do plantel. "O Galeno tem contrato connosco e não sai, pelas novas regras dos empréstimos em Portugal, enquanto o Carlos Vinicius tem contrato de um ano e iremos fazer todos os possíveis para ser cumprido", referiu o dirigente sobre o goleador cedido pelo Nápoles, admitindo eventuais mexidas no plantel na eventualidade de aparecer "uma proposta vantajosa para o Rio Ave", lembrando a saída de Rúben Ribeiro para o Sporting como um exemplo do que poderá acontecer neste período de transferências. "Os nossos principais reforços até poderão ser os que estão quase recuperados das lesões", rematou, fazendo alusão a Ronan, Nuno Santos e Joca.Já o treinador, José Gomes, lembrou os 18 pontos somados no campeonato, "mais um do que na época passada", e não demonstrou estar necessitado de reforços na próxima reabertura do mercado. "Estamos mais a pensar na próxima época e para a eventualidade de saídas de alguns emprestados, do que propriamente para o mercado de janeiro. Às vezes, a grande força da equipa é não mexer ou então aproveitar os jogadores que aparecem depois de recuperarem de lesão", concluiu.