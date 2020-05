Protocolo de cooperação com o Oliveira do Douro

O Rio Ave e o Clube de Futebol Oliveira do Douro, emblema de VN Gaia que milita nos distritais da AF Porto, assinaram um acordo de colaboração que permite agilizar o intercâmbio de recursos humanos entre as duas instituições.





Projeto, segundo divulgaram os vilacondenses, à imagem do que já sucedeu com o AD São Pedro de Vale do Conde e Mortágua FC e que permite uma colaboração mais estreita ao nível da formação, como também no futebol sénior masculino e feminino."No plano da formação, este acordo permite a observação e sinalização de atletas de ambos os clubes e, consequentemente, a participação em torneios e eventos realizados pelas instituições. No plano técnico, este acordo permitirá a inclusão de estágios e trocas de experiências entre representantes dos dois emblemas criando assim uma proximidade ainda maior que será, certamente, benéfica para os dois clubes", esclareceu o Rio Ave.Outra das medidas visa a participação do clube de Vila do Conde em eventos organizados pelo Oliveira do Douro, tanto a nível de formação, mas também no patamar sénior, como jogos de treinou ou de apresentação oficial.Também ficou contemplado uma constante troca de experiências e conhecimentos nas áreas de comunicação e marketing para favorecer a evolução de ambas as partes."O Rio Ave Futebol Clube mostra-se orgulhoso com a assinatura deste protocolo com o CF Oliveira do Douro, que durante a sua história, sempre demonstrou ser uma instituição honrosa e com pergaminhos no futebol português", revela ainda o comunicado divulgado pelos vilacondenses.