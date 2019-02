Quarteto do Rio Ave continua com problemas físicos

O Rio Ave regressou aos trabalhos esta terça-feira, depois dos dois dias de folga gozados pelo plantel orientado por Daniel Ramos. No apronto, o treinador voltou a não contar com Gelson Dala, Borevkovic, Joca e Nuno Santos, que continuam nos respetivos processos de recuperação de problemas físicos.Gelson Dala foi o único deste lote que não subiu ao relvado para qualquer exercício. O avançado limitou-se ao trabalho de ginásio e ainda tratamento a uma lesão muscular. Borevkovic também está a contas com um problema muscular, mas fez algum trabalho de campo e à parte dos restantes companheiros, ainda que sem bola. Nuno Santos e Joca, que foram operados ao joelho no início da temporada, continuam a ser progressivamente integrados nos trabalhos.Os rioavistas têm nova sessão de trabalho agendada para esta quarta-feira de manhã. A equipa, atualmente na 8.ª posição da Liga NOS, vem de uma derrota caseira, frente ao Santa Clara, sendo que na próxima jornada desloca-se à cidade do Porto para defrontar o Boavista, no Estádio do Bessa. A partida está agendada para domingo, às 17h30.