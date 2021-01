Quim integra nova equipa técnica do Rio Ave

Joaquim Sampaio da Silva, conhecido no mundo do futebol por Quim, integra a equipa técnica do Rio Ave liderada por Pedro Cunha. Antigo guarda-redes internacional português e bicampeão nacional pelo Benfica, Quim terminou a carreira em 2018 ao serviço do Desp. Aves. Vai ser agora treinador de guarda-redes.





Para além de Quim, a nova equipa técnica integra ainda os adjuntos Mateus Lima e José Gomes (anteriormente na equipa de sub-23), a quem se junta Augusto Gama, um histórico do clube de Vila do Conde.O primeiro jogo da nova equipa técnica do Rio Ave é em Paços de Ferreira, na 12.º jornada do campeonato, marcado para domingo (19 horas).