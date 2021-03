Rafael Camacho: «A química no balneário está top»

Há pouco mais de um mês ao serviço do Rio Ave, Rafael Camacho já marcou três golos em seis jogos pela equipa de Miguel Cardoso e, em declarações aos meios do clube, o extremo elogia a coesão que encontrou no grupo de trabalho.





"A química no balneário está top! Está muito acima. Toda a equipa, os onze, quem está no banco ou na bancada... Isso vê-se no campo faz a diferença. Pretendia vir cá e poder ajudar a equipa. Sabia que o Rio Ave me podia dar muitas oportunidades se eu trabalhasse bem. Graças a Deus tem estado tudo a correr bem. Agora é só dar continuidade", afirmou o luso-angolano, que está emprestado pelo Sporting.O Rio Ave ocupa atualmente o 9.º lugar da Liga NOS, mas a diferença pontual para e entre as equipas da segunda metade da tabela é muito ténue. O jogador, de 20 anos, opta por uma abordagem faseada ao que falta deste campeonato."É a consistência que fará a diferença. Pensar dia-a-dia, trabalhar no duro e no final fazemos as contas. Dá para ver que nós já pensamos assim e o mister tem-nos passado essa mensagem. Não vale a pena estar a pensar no futuro", ressalvou o camisola 64 dos rioavistas.Não desvalorizando o triunfo da última jornada sobre o Farense, Rafael Camacho deixa o jogo com os algarvios guardado no passado e aponta para o futuro imediato: a deslocação ao reduto do Moreirense. "O jogo já passou. Conseguimos a vitória como era importante, mas já passou. Agora é a preparar a equipa para o próximo jogo e dar o nosso melhor para conseguirmos a vitória outra vez", finalizou.