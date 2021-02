Rafael Camacho após a saída do Sporting: «Se fores contra uma parede, não vires costas e desistas»

Oficializado durante o último dia do mercado de transferências como reforço do Rio Ave, por empréstimo até ao final da presente temporada do Sporting, Rafael Camacho fez questão de encarar esta nova fase da sua carreira com determinação e superação.





Let's hear... !



Extremo luso-angolano já treinou e está radiante com o projecto Rio Ave FC. As primeiras impressões de Camacho.#RafaelCamacho #LigaNOS #RAFC pic.twitter.com/aQ3aQXedd8 — Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 2, 2021

"Se fores contra uma parede, não vires costas e desistas. Descobre como subi-la, atravessá-la ou contorná-la. Novo começo", escreveu o extremo angolano de 20 anos, numa mensagem deixada em inglês através das suas redes sociais.Momentos depois, foi a vez de Rafael Camacho falar pela primeira vez como reforço dos vila-condenses e deixar uma mensagem aos adeptos da equipa de Vila do Conde. "Antes de mais quero agradecer o voto de confiança que o Rio Ave me está a dar, num momento muito importante para mim, que preciso de voltar a jogar na Primeira Liga e mostrar aquilo que sei fazer", começou por dizer o extremo."O Rio Ave tem uma estrutura que abraça os jogadores jovens que precisam de mostrar-se ao Mundo e foi isso mesmo que me fez vir para cá. Têm um excelente grupo, têm uma excelente equipa e podem ajudar-me bastante", acrescentou, antes de enumerar os dois jogadores que possibilitarão uma mais fácil adaptação ao Rio Ave. "O Chico [Francisco Geraldes] e o Mané, que jogaram comigo no Sporting, vai ser mais fácil para mim.""[Vou ser] Um jogador que vai trabalhar muito para ajudar a equipa a alcançar os seus objetivos. Estou contente por cá estar e quero ajudar a equipa a chegar o mais longe possível", concluiu.