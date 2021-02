Rafael Camacho faz-se à titularidade

Na sequência das boas indicações deixadas por Rafael Camacho frente ao Nacional, é crível que o extremo emprestado pelo Sporting na janela de janeiro possa figurar entre as escolhas iniciais de Miguel Cardoso para a receção ao Tondela. O jovem jogador, de 20 anos, estreou-se com a camisola rioavista no nulo diante dos madeirenses e trouxe um novo vigor a um setor ofensivo que tem estado desinspirado e alheado dos golos. Recorde-se que o avançado marcou um golo em sete jogos na primeira metade da temporada, pela equipa B dos leões.