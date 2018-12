Reading interessado em José Gomes

O Reading está interessado em José Gomes. Após o fracasso na tentativa de resgatar Luís Castro ao V. Guimarães, o emblema do Championship mudou a agulha para o técnico do Rio Ave, numa movimentação revelada pela imprensa local inglesa que costuma fazer a cobertura dos Royals mais de perto.Os vila-condenses não se pronunciam sobre o tema, dado que o foco está colocado por inteiro na receção ao Belenenses, agendada para as 15 horas deste domingo. Um desafio que o próprio técnico, na sua antevisão oficial, considerou ser "o mais importante da época". Isto para alertar os seus jogadores e não permitir distrações provocadas pelas duas deslocações seguintes, ao Sporting para a Taça de Portugal e ao FC Porto para o campeonato.A Sky Sports também já tinha colocado outro português, Vítor Pereira, como possível alvo, a par de alguns nomes de treinadores com currículo em Inglaterra como Slavisa Jokanovic, Steve Bruce e Nigel Pearson. José Gomes, porém, parece ter ganho relevo nas opções dos Royals, que pretendem encerrar o dossiê com a maior celeridade possível. O maior rival poderá ser Phil Parkinson, atual 'manager' do Bolton, que é tido como o favorito do CEO do Reading, Nigel Howe, que regressou recentemente ao clube e pretende assegurar um novo ciclo de sucesso.Note-se que Paul Clement foi despedido após uma série de quatro encontros sem vencer e que o antigo responsável dos sub-23, Scott Marshall, assegurou interinamente o comando nos encontros frente ao Sheffield United (0-2) e Rotherham (1-1). Segue-se a receção ao Middlesbrough no próximo sábado.