Red Bull Brasil tenta Carlos Carvalhal

Apesar de ter decidido continuar em Vila do Conde, Carlos Carvalhal continua a ser um treinador cobiçado e desta vez surgiu o interesse do Red Bull Brasil. A equipa que assumiu o Bragantino, subiu à Série A e tem o nome do treinador do Rio Ave no topo das preferências, mas ainda não avançou junto dos responsáveis vila-condenses, para perceber até que ponto é possível convencer mais um técnico português para a aventura no futebol brasileiro.