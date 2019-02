Reforço Messias estreia-se na convocatória

O defesa central Messias estreou-se este sábado na convocatória do Rio Ave para o jogo deste domingo, frente ao Boavista, de 23.ª jornada da I Liga.O jogador brasileiro, um dos reforços assegurados pelos vila-condenses na última janela de transferências, esteve nas últimas semanas a recuperar a forma física e a ganhar entrosamento com o grupo, estando agora apto a dar o seu contributo à equipa.Fora das opções continuam Borevkovic, Gelson Dala, Joca e Nuno Santos, todos a recuperarem de lesões, enquanto que o avançado Ahmed Said saiu, por opção técnica, do lote dos eleitos do último desafio, em que os vila-condenses perderam em casa, por 2-1. Com o Santa ClaraO Rio Ave, oitavo classificado com 28 pontos, defronta este domingo, no Estádio do Bessa, o Boavista, numa partida agendada para as 17:30.Léo Jardim e Paulo VítorMatheus Reis, Rúben Semedo, Nélson Monte, Buatu, Messias e Nadjack.Jambor, Tarantini, Diego Lopes e Filipe AugustoMurilo, Bruno Moreira, Carlos, Fábio Coentrão, Ronan, Gabrielzinho e Galeno.