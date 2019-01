Reforço Rúben Semedo estreia-se na convocatória do Rio Ave

A chamada do reforço Rúben Semedo é a novidade na convocatória do Rio Ave para o jogo de sexta-feira, frente ao Tondela, da 20.ª jornada da Liga NOS.O defesa-central, que chegou no início da semana a Vila do Conde, por empréstimo dos espanhóis do Villarreal, fez apenas três treinos com os novos companheiros, mas já foi integrado nas opções para este desafio.Já o outro reforço assegurado esta semana pela formação da foz do Ave, o médio Filipe Augusto, que fez hoje o primeiro treino nos Arcos, ainda não tem a sua inscrição regularizada, ficando de fora das opções do técnico Daniel Ramos.Também sem poder dar o contributo à equipa nesta jornada está Diego Lopes, que tem de cumprir um jogo de castigo, enquanto que Fábio Coentrão, Borevkovic, Gabrielzinho, Gelson Dala, Nuno Santos e Joca recuperam de lesão.O Rio Ave, nono classificado com 24 pontos, recebe esta sexta-feira o Tondela, 14.º com 19, numa partida agendada para as 20:30.- Guarda-redes: Léo Jardim e Paulo Vítor.- Defesas: Matheus Reis, Rúben Semedo, Nelson Monte, Buatu, Junio Rocha, Afonso Figueiredo e Nadjack.- Médios: Leandrinho, Jambor, João Schmidt, Tarantini e Vitó.- Avançados: Murilo, Bruno Moreira, Ronan, Galeno e André Silva.