Rio Ave acredita que as descidas podem sofrer alterações: o que está em causa

A Assembleia Geral da Liga, a decorrer, esta quarta-feira, na sede do organismo, já foi palco de um momento de alguma tensão entre Rio Ave e Boavista. Tudo começou quando os clubes chumbaram a proposta do Boavista de adiar o pagamento do relvado do Bessa, havendo, nessa altura, uma troca de argumentos entre os representantes dos dois emblemas.





Pedro Macieirinha, advogado do Rio Ave, assumiu depois aos jornalistas que os vila-condenses estão também atentos a possíveis incumprimentos por parte de alguns clubes, visando, diretamente, o Boavista. Os responsáveis rioavistas acreditam que ainda poderão manter-se na Liga NOS face a esta situação, à semelhança do que aconteceu com o Portimonense, que foi 'repescado' após a descida do V. Setúbal na secretaria.No entanto, esta é uma situação que Vítor Murta, presidente do Boavista, garante que não irá acontecer. O líder axadrezados assegura que os compromissos serão cumpridos.De resto, esta quarta-feira vão também a votação alterações no Regulamento Disciplinar, com vista a impedir um novo caso Palhinha, querendo os clubes que, em casos semelhantes, se cumpra o castigo ao sexto amarelo. Serão também votadas duas propostas do Sporting - uma para a inscrição de treinadores que estejam a frequentar o nível IV e outra para que sejam disponibilizados os áudios entre árbitros em casos de processos disciplinares - e propostas do Belenenses SAD e do Sp. Braga irão igualmente a discussão.