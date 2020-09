Rio Ave anuncia apoio a uma nova causa social

No âmbito do seu projeto de responsabilidade social, o Rio Ave anunciou que irá apoiar a Associação Portuguesa de Paramiloidose (APP) na nova temporada, depois da parceira com a ABRAÇO na campanha transata.





"O Rio Ave, no seguimento da iniciativa a que se propôs na temporada passada, onde apoiou a ABRAÇO, irá ceder novamente um espaço nobre das suas camisolas oficiais para promover o trabalho meritório de uma Associação de Solidariedade Social, no caso, a Associação Portuguesa de Paramiloidose", refere a nota divulgada pelo clube."Sediada, precisamente, em Vila do Conde, mas com trabalho notável a nível nacional, a APP apoia doentes portadores de polineuropatia amiloidótica familiar (PAF), mais conhecida como a 'doença dos pezinhos'", refere ainda."Ao longo da época 2020/2021, o Rio Ave apoiará também a divulgação do trabalho da Associação Portuguesa de Paramiloidose, com um conjunto de iniciativas conjuntas, nomeadamente aquelas que ajudem a dar a conhecer o trabalho da instituição junto dos seus utentes e familiares, bem como informação pertinente sobre a doença e seu tratamento", aponta o Rio Ave.O presidente dos vila-condenses, António Silva Campos, esteve presente no momento em que foi celebrado este entendimento com a APP, sendo que o dirigente ofereceu já algumas camisolas do Rio Ave personalizadas. De resto, a equipa principal de futebol já irá envergar o nome da Associação Portuguesa de Paramiloidose nas costas no encontro desta quinta-feira, para a Liga Europa, diante do Borac Banja Luka, da Bósnia-Herzegovina.