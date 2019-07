Rio Ave anuncia parceria com a Abraço

O Rio Ave oficializou, esta sexta-feira, uma parceria com a Abraço, associação cujo objetivo passa por promover a qualidade de vida da pessoa infetada com VIH/SIDA e contribuir para a erradicação da doença. Nesse sentido, o logótipo da Abraço estará presente nas camisolas do Rio Ave em 2019/20.O anúncio da assinatura do protocolo começou com um vídeo no qual apareciam jogadores do Rio Ave, Santa Clara, Famalicão, P. Ferreira, Oliveirense, Aves e V. Guimarães. Os mesmos, juntamente com outras pessoas, surgiam a abraçar-se, numa alusão à associação.A primeira a ter a palavra foi Elisa Ferraz, presidente da Câmara Municipal de Vila do Conde. Salientando que este é um veículo importante para a promoção do trabalho da Abraço, a autarca desafiou o Rio Ave e os seus jogadores a "conhecerem melhor as restantes associações de caráter social da cidade".Por seu lado, João Epifânio, que esteve em representação da Altice e da MEO, destacou o facto de vários clubes terem entrado no vídeo, enquanto Cristina Sousa, vice-presidente da Abraço, referiu que esta parceria vai permitir que a associação faça mais rastreios e chegue a mais pessoas.Por fim, António Silva Campos, presidente da direção do conjunto vila-condense, explicou que este projeto surge na sequência do "Rio Ave Social", projeto criado em 2015. O líder do Rio Ave acrescentou ainda que medidas como eventos e unidades móveis de rastreio em alguns jogos serão uma realidade para a próxima época.A sessão terminou com a entrega de lembranças por parte do Rio Ave a João Epifânio e a Cristina Sousa.