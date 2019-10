Rio Ave anuncia parceria com o “Projeto 24+24”

O Rio Ave oficializou, esta quarta-feira, uma parceria com o "Projeto 24+24", composto por uma equipa de quatro pilotos portugueses. Na cerimónia, inserida no "Rio Ave Social", foi revelado o carro, que conta com o logótipo de várias associações, com que os pilotos disputarão a prova desportiva "24 Horas TT Vila de Fronteira" no mês de novembro.

Bruno Viana, representante da equipa de pilotos, começou por realçar a prontidão com que o Rio Ave respondeu afirmativamente à solicitação feita pela equipa e referiu que as associações ajudadas- a Acreditar, o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e a Operação Nariz Vermelho- são as protagonistas.

Maria do Carmo e Maria João Medeiros, representantes da Acreditar e do IPST, respetivamente, agradeceram ao clube e ao "Projeto 24+24" e enalteceram a importância de ambos para a felicidade das crianças que auxiliam e para que os seus projetos ganhem mais visibilidade.

Por fim, o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, relembrou as ações já feitas pelo clube e destacou que os vila-condenses terão sempre atenção às causas sociais.

Para além da participação na prova e dos patrocínios presentes no carro, o Rio Ave e o Projeto 24+24 levarão a cabo, no dia 27 de outubro, uma iniciativa na qual as crianças das instituições poderão andar num carro de competição nas imediações do Estádio dos Arcos.