Rio Ave anuncia reforço para o ataque que é 'astro' das redes sociais

O Rio Ave anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com Mehdi Taremi para a assinatura de um contrato válido para as próximas duas temporadas. O avançado chega do Al-Gahrafa, do Qatar, numa transferência que, de acordo com os vilacondenses, foi intermediada pelo agente Maciel Neto (Xektalent).





Assim sendo, a equipa de Carlos Carvalhal ganha um internacional iraniano para lutar por uma vaga no ataque. Para além do estatuto de internacional, Taremi também é um 'astro' das redes sociais. Só no Instagram, o jogador de 27 anos tem mais de dois milhões de seguidores.