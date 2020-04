Rio Ave anuncia regresso aos treinos

Após mais de um mês em isolamento social, com o plantel a cumprir um plano de treinos em casa, eis que já está agendado o regresso do Rio Ave aos trabalhos, no relvado. Será já na segunda-feira (dia 4 de maio), conforme revelou o presidente António Silva Campos, em entrevista ao Canal 11.





"Temos vindo a preparar-nos para o recomeço. Houve um planeamento, dentro das regras que foram possíveis, e nós temos um grande grupo que cumpriu tudo à risca. Estão preparados para começar os treinos individuais", começou por dizer."Vamos começar a treinar no relvado no dia 4 (segunda-feira), individualmente, cumprindo rigorosamente as regras da Direção Geral de Saúde para que tudo corra melhor e todos queremos que a competição possa terminar", apontou ainda o dirigente.