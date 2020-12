Rio Ave anuncia saída do treinador Mário Silva

O Rio Ave emitiu esta quarta-feira um comunicado dando conta que Mário Silva deixou de ser o treinador da sua equipa principal.





As partes "chegaram a acordo para a rescisão do contrato que os ligava", segundo se pode ler na publicação partilhada pelo clube, que informa ainda que a equipa vai ser liderada interinamente por Pedro Cunha.O Rio Ave é 13.º na classificação da Liga NOS, com duas vitórias, cinco empates e seis derrotas."A Rio Ave Futebol Clube – Futebol SDUQ e o treinador principal Mário Silva chegaram a acordo para a rescisão do contrato que os ligava.O técnico e toda a sua equipa de trabalho, deixam de orientar a equipa principal do Rio Ave FC e cessam funções no Clube.A Direcção do Rio Ave FC enaltece a postura profissional e as qualidades humanas de todos e agradece a forma séria, honesta e exemplar, como encerraram este ciclo no dia de hoje, desejando ao treinador Mário Silva e seus adjuntos os maiores sucessos pessoais e profissionais.A equipa principal do Rio Ave FC ficará agora a cargo, interinamente, do treinador Pedro Cunha."