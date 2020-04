Rio Ave ao nível dos tubarões europeus numa estatística e Carvalhal mostra orgulho

O portal estatístico 'GoalPoint' esmiuçou alguns dados estatísticos comparando a Liga NOS ao top 5 dos campeonatos europeus (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França). E o Rio Ave surge ao nível dos tubarões num aspeto particular, o índice de progressão vertical.





Quais as equipas que melhor circulam a bola? E quais as mais fortes a recuperá-la rapidamente?



Recorrendo a métricas novas, analisámos as principais ligas europeias e descobrimos bons exemplos na #LigaNOS em ambos os casos, um deles surpreendentehttps://t.co/VRe0RxiBUe — GoalPoint.pt ? (@_Goalpoint) April 3, 2020

O Rio Ave ocupa a 6.ª posição nesse parâmetro, com uma média de 48,7 metros, apenas atrás de Real Madrid, Bayern Munique, Juventus, PSG e, no topo da hierarquia, o Barcelona. Esta estatística baseia-se nos metros de progressão vertical conseguidos por uma equipa através de passes certos.Ora, perante este dado, o treinador Carlos Carvalhal não deixou de mostrar orgulho. "Num paradigma atual onde muito se analisa pela 'rama', saúdo quem perde tempo a ir mais 'fundo'. E quando vais mais 'fundo' descobres coisas que não se consegue ver à vista desarmada. Num parâmetro importante o Rio Ave está entre as melhores 6 equipas da Europa. Sim, e diz respeito a posse de bola, a forma como em posse caminhas para a baliza contrária... fantástico não é?", escreveu Carvalhal na sua página de Facebook. O treinador dividiu os louros com toda a equipa técnica do Rio Ave.