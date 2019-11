Rio Ave apresenta lucro de 1,9 milhões de euros

O Rio Ave apresentou, este domingo, o relatório e contas da temporada 2018/19, do qual se destaca um resultado positivo de mais de 1,9 milhões de euros no acumulado da SDUQ e do clube.Numa Assembleia Geral que decorreu no Auditório Municipal de Vila do Conde, os associados do clube aprovaram por unanimidade o documento que explanava os resultados do referido período, tendo havido, inclusive, um pedido dos sócios e do Conselho Fiscal para que fosse feito um voto de louvor à direção pela gestão realizada.Estas contas explicam-se com o aumento nos rendimentos com as vendas de direitos desportivos de jogadores, dos direitos de transmissão televisiva e com um crescimento exponencial - de cerca de 70 por cento - nas vendas com merchandising.Durante a reunião magna, António Silva Campos, presidente da direção, destacou os resultados positivos apresentados pelo clube e pela SDUQ e revelou orgulho nos mesmos. "Um ano depois estamos aqui para apresentar um resultado positivo na SDUQ de 1,9 milhões de euros. Está aqui a prova do que foi referido há 1 ano atrás, onde garantimos a estabilidade e solidez financeira. E aqui lançamos o futuro, com a garantia de que o sucesso continuará a ser o nosso projecto e o nosso caminho", começou por dizer, prosseguindo com uma mensagem onde sublinhou a "ousadia" da procura de "lutar de igual para igual"."Só assim aceito um plano de trabalho. Trabalhar para ter mais sucesso, para crescer mais e ter a coragem de sonhar em ir mais longe. Só aceito um Rio Ave FC que continue a ter a ousadia de lutar de igual para igual com os outros, e a negar limitações ou obstáculos intransponíveis", prosseguiu.Em jeito de conclusão, o líder do clube, que está na condução dos destinos rioavistas há quase 11 anos, deixou uma certeza. ""O Rio Ave FC de hoje não é o mesmo de há mais de 10 anos. O Rio Ave FC de hoje é a consequência do que foi feito em toda a sua história. É o clube que, nesta época que celebra 80 anos, continua a ser o fruto da ambição de quem se recusa a desistir e a ser apenas mais um entre os outros", concluiu.