Rio Ave cancela iniciativas do aniversário

O Rio Ave anulou todas as iniciativas que estavam previstas para festejar a comemoração do 81º aniversário do clube e que duravam de 4 a 10 de maio, dia em que o clube festeja o seu nascimento.





Além do já tradicional jantar de ex-atletas, treinadores e funcionários que marcaram de alguma forma a história do clube de Vila do Conde, estavam também no programa a Gala Verde e Branca e a Caminhada Verde e Branca, bem como a habitual romagem ao cemitério e a missa solene em homenagem aos sócios já falecidos.As comemorações fechavam com o grande jantar de aniversário no dia 10 de maio, mas tudo isto teve de ser naturalmente cancelado, face à expectável aglomeração de pessoas e com a obrigação de se respeitar o distanciamento social que está decretado neste momento.O clube não deixará de assinalar a data com uma série de apontamentos nos meios digitais à disposição, conforme fica bem vincado na mensagem que António Silva Campos deixou esta tarde no site e dirigida aos sócios vila-condenses."Aproxima-se o mês de Maio e as habituais festividades do Rio Ave FC. Este ano vínhamos a desenvolver uma série de iniciativas regulares que marcavam estes 80 anos. Um calendário de pequenos momentos que iriam culminar com a celebração do 81º aniversário a 10 de Maio. A situação única, inesperada e as condições atípicas com que nos deparamos pela vivência de dias tão diferentes do que tínhamos por normal obriga-nos a refazer e a adaptar projectos. O estado de emergência, o isolamento social e as regras de segurança em situação pandémica impõem que todas as festividades previstas para a semana de aniversário sejam anuladas na forma como estavam programadas. Não teremos os habituais momentos de convívio que tanto nos são queridos, e que têm sido tão especiais pela proximidade, partilha e união.Temos de nos reinventar.Iremos assinalar a data de outra forma, recorrendo a "outras ferramentas", mais digitais e imaginativas, mas que consigam ser o veículo da maior proximidade possível entre nós. Queremos que o momento do aniversário do Clube seja sempre especial e um marco do nosso máximo orgulho na História que ostentamos e construímos.Pela primeira vez será diferente e até mais estranho, mas tenho a certeza que, tal como esta pandemia que nos afasta fisicamente das nossas famílias não quebra os laços afectivos, também entre nós nada irá criar distâncias na paixão que nos une.Viveremos cada dia pelo nosso Rio Ave FC sem barreiras e sem limites porque ele será sempre "Muito nosso, Sem igual".Um abraço fraternoAntónio da Silva CamposPresidente – Rio Ave FC