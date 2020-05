Rio Ave celebra aniversário digital

O Rio Ave celebra 81 anos no dia 10 de maio e, em função das contingências da pandemia, as comemorações serão partilhadas no mundo virtual, como o hastear da bandeira e a mensagem do presidente.





Também com recurso às plataformas digitais e de maneira a envolver todo o universo vilacondense, foi lançado a concurso a escolha de um cachecol para assinalar a efemeridade, sendo que os adeptos podem escolher um de quatro modelos propostos.Por outro lado, o plantel realizou o teste da zaragatoa e os resultados serão conhecidos no final da semana, ao passo que o médio Lucas Piazón foi dispensado dos trabalhos de ontem para acompanhar o parto do nascimento do seu filho, que acabou por nascer ao início da noite.