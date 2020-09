Rio Ave com cinco reforços na convocatória para o jogo frente ao FK Borac

Mário Silva chamou cinco dos seis reforços assegurados pelo clube para o jogo desta quinta-feira, frente aos bósnios do FK Borac, da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Europa.





O guarda-redes Leo Vieira, o defesa Ivo Pinto, os médios Francisco Geraldes e Meshino, e o avançado André Pereira, integraram o lote de 21 jogadores que esta manhã seguiram viajem para a Bósnia, para estreia do novo técnico do Rio Ave, em jogos oficiais, à frente da equipa vilacondense.Fora das opções ficaram os lesionados Ronan e Júnior Rocha, assim como, por opção técnica, o reforço Nando Pijnaker, jovem defesa central neozelandês, e o experiente médio brasileiro Diego Lopes.A partida entre o FK Borac e o Rio Ave está agendada para as 19 horas no estádio Gradski, na cidade de Banja Luka, na Bósnia, e terá arbitragem do belga Jonathan Lardot.Kieszek, Leo Vieira e Carlos AlvesIvo Pinto, Borevkovic, Santos, Matheus Reis, Nélson Monte e Pedro Amaral.Filipe Augusto, Tarantini, Francisco Geraldes, Meshino, Jambor, Rúben Gonçalves e Lucas Piazon.Gelson Dala, André Pereira, Carlos Mané, Gabrielzinho e Bruno Moreira.