Rio Ave com dupla a rever para Barcelos

Com o plantel a cumprir ontem o dia de folga, a única dúvida que existe para o jogo de domingo, em Barcelos, é sobre a possível recuperação de Filipe Augusto e Lucas Piazón.





Os dois brasileiros têm apresentado queixas musculares nos últimos tempos, sendo que Piazón ainda fez um teste físico pouco antes do confronto com o Sp. Braga, mas acabou por não ser utilizado e ainda não integrou os treinos.Jambor, Schutte e Junio Rocha são os restantes casos clínicos do plantel dos vila-condenses.