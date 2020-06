Rio Ave compensa detentores de lugares anuais com atribuição de 'vouchers'

O Rio Ave anunciou esta sexta-feira que vai compensar os detentores de lugares anuais no seu estádio com a atribuição de 'vouchers' que poderão ser descontados em produtos e serviços do clube.

O emblema vila-condense reconheceu que a impossibilidade de ter a presença de público no seu recinto, nos jogos que restam do campeonato, devido às restrições provocadas pela pandemia de Covid-19, é "ainda mais penosa para os sócios que, desde o início da temporada, garantiram a sua presença em todos os jogos, através da campanha de aquisição de lugares anuais".

Para compensar esses adeptos, o clube vai emitir um 'voucher', com um valor correspondente à parcela do serviço que não foi usufruída, que pode ser descontado na revalidação do lugar anual ou aquisição de bilhetes na próxima época, no pagamento de quotas e na aquisição de produtos oficiais nas lojas do clube. Esse crédito é intransmissível, e poder ser usufruído entre agosto e novembro deste ano.

No âmbito desportivo, o emblema vila-condense revelou que os testes de despiste à Covid-19 feitos quinta-feira ao plantel revelaram todos os resultados negativos, e que um novo exame será feito sábado, na véspera da partida com o Paços de Ferreira, agendada para as 21h15, em Vila do Conde.