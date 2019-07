Rio Ave confirma saída de Léo Jardim para o Lille

Léo Jardim vai mesmo ser reforço do Lille. A confirmação foi dada esta sexta-feira pelo Rio Ave, através de uma nota publicada no site oficial na qual o emblema vila-condense dá conta de que "chegou a acordo com o Lille Olympique Sporting Club para a cedência, a título definitivo, do atleta".Para além da publicação no seu site oficial, a formação rioavista deixou também um vídeo de agradecimento ao guardião brasileiro, no qual aglomerou os seus melhores momentos em Vila do Conde.