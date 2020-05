Rio Ave cria equipa sénior feminina para a próxima temporada

O Rio Ave vai passar a ter uma equipa sénior feminina a partir da próxima temporada. É um novo projeto do emblema de Vila do Conde, que em 2019 tinha aberto as portas às futebolistas com a criação de uma equipa sub-19.





O novo passo é a criação da equipa sénior, que será treinada por Miguel Afonso, de 38 anos, que tinha orientado o Bonitos de Amorim. Os adjuntos João Nunes e Carlos Malva, bem como o treinador de guarda-redes Jorge Silva, compõem a restante equipa técnica, apresentada hoje pelo Rio Ave no seu site oficial.Carlos Malva, de resto, vai acumular funções, tendo em conta que irá permanecer aos comandos da equipa sub-19 feminina. Em termos de estrutura, a equipa feminina terá como responsável diretivo Tiago Garcia, com Fernando Ferreira e Joana Amorim a serem os seus braços direitos. São todos elementos da direção do Rio Ave, conforme esclareceu o clube em comunicado."Face à indefinição quanto à calendarização das competições da próxima temporada, é incerto, por agora, o arranque da pré-época, mas garantido é que equipa técnica e Direção do Rio Ave FC encontram-se já no terreno a preparar a composição do plantel sénior feminino para 20/21", refere a nota do emblema dos Arcos.