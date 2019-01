Rio Ave critica arbitragem do jogo com o V. Setúbal

O critério disciplinar de Manuel Mota no jogo entre Rio Ave e V. Setúbal esteve longe de agradar à formação vila-condense, que terminou o encontro a jogar com menos um após a expulsão de Matheus Reis, bem como com menos dois elementos da equipa técnica no banco, que foram excluídos pelo juíz da partida por protestos.Ora, face a esse cenário, o emblema rioavista recorreu às redes sociais para manifestar a sua frustração para com o trabalho desempenhado pelo árbitro bracarense, numa publicação à qual anexam um vídeo com uma entrada imprudente de Artur Jorge sobre Galeno que foi penalizada com o cartão amarelo.