Rio Ave critica novo horário do jogo com o Benfica: «O que a RTP fez é um insulto»

O Rio Ave criticou duramente a RTP por ter provocado a alteração do horário do encontro dos vilacondenses com o Benfica, para a Taça de Portugal, das 20h45 para 21h15 (de terça-feira dia 14). Em comunicado, o emblema de Vila do Conde diz que o que a estação pública fez "é um insulto ao futebol, à Taça de Portugal e ao Rio Ave", ao mesmo tempo que elogia a postura da FPF neste tema, por ter sido sempre "solícita e cooperante"





"Somos confrontados agora com uma posição incompreensível da RTP, detentora dos direitos de transmissão da prova, ao querer dar prioridade à transmissão do Telejornal em detrimento do jogo da Taça de Portugal. A estação pública de TV, no seu mais 'puro espírito de missão de serviço público0, refugia-se neste ponto para dar preferência a outros valores que não os da competição, do futebol e dos seus mais importantes intervenientes, os clubes. Para dar preferência ao share de audiências ou interesses meramente mercantilistas, a RTP prefere prejudicar o espectáculo em si e o bem estar dos jogadores", aponta o Rio Ave.

Leia o comunicado do Rio Ave:

Face aos acontecimentos relacionados com o agendamento do dia e hora do jogo da Taça de Portugal, SL Benfica SAD vs Rio Ave FC SDUQ, vem a Rio Ave FC SDUQ comunicar o seguinte:



1. Aquando a primeira abordagem da FPF sobre o agendamento do jogo em questão para o dia 14 de Janeiro, 20.45, transmitimos: a) Compreendíamos que teriam de ser realizados dois jogos desta eliminatória nesse dia (SL Benfica vs Rio Ave FC e FC Porto vs Varzim FC) por imposição de calendário de competições; b) Não aceitávamos o critério de escolha ao colocarem o encontro FC Porto vs Varzim FC às 18 horas, quando os dois clubes distam de poucos kms entre si, enquanto o Rio Ave FC teria de jogar no segundo horário (20.45) tendo de realizar uma viagem, após o jogo, de mais de 300 kms, regressando de madrugada.



2. Deixamos bem claro que um horário mais tardio que as 20.45 seria inadmissível tendo em conta que o regresso tardio poria em causa toda a calendarização de trabalho da equipa face aos compromissos futuros.



3. A Federação Portuguesa de Futebol foi sempre solícita e cooperante com o Rio Ave FC, mostrando-se sempre sensível à nossa posição, acabando por comunicar que o jogo seria às 20.45 da data prevista.



4. Somos confrontados agora com uma posição incompreensível da RTP, detentora dos direitos de transmissão da prova, ao querer dar prioridade à transmissão do Telejornal em detrimento do jogo da Taça de Portugal.



5. A estação pública de tv, no seu mais "puro espírito de missão de serviço público", refugia-se neste ponto para dar preferência a outros valores que não os da competição, do futebol e dos seus mais importantes intervenientes, os clubes. Para dar preferência ao share de audiências ou interesses meramente mercantilistas, a RTP prefere prejudicar o espectáculo em si e o bem estar dos jogadores ou a orgânica dos intervenientes que são a razão de ser deste espectáculo que se diz ser a prova rainha do futebol Português.





6. Questionamos se, em outras situações, a RTP já não alterou, antecipou ou adiou o horário do Telejornal para transmitir jogos de futebol.7. Questionamos, por fim, se isto não se trata de uma falta de respeito propositada para com a instituição Rio Ave FC, desconsiderando-a ao ponto desta não ter voto na matéria nem poder defender os seus interesses e a proteção dos seus activos, bem como dos seus sócios e adeptos, que certamente, às 21.15 de uma terça feira, estarão na "maior das disponibilidades" em se deslocarem a Lisboa para apoiar a equipa e regressarem também de madrugada a suas casas. 8. O que a RTP fez é um insulto ao futebol, à Taça de Portugal e ao Rio Ave FC.