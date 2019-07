Rio Ave derrotado em casa pelo Penafiel

O Rio Ave realizou, na manhã desta quarta-feira, o segundo teste da pré-temporada e somou o primeiro desaire neste período, sendo derrotado pelo Penafiel em casa, por 2-0.Um golo madrugador de Pires, aos dois minutos, tornou o jogo confortável para a formação forasteira, que acabou por aumentar a vantagem na segunda metade, desta vez por intermédio de Kalika.Carlos Carvalhal lançou um onze composto por Paulo Vítor, Junio Rocha, Messias, Nélson Monte, Matheus Reis, Tarantini, Vitó, Joca, Strkalj, Murilo e Bruno Moreira, tentando na segunda metade dar a volta aos acontecimentos com Carlos Alves, Borevkovic, Pedro Amaral, Jambor, Filipe Augusto, Diego Lopes, Gabrielzinho, Nuno Santos, Ronan e Saïd, sem resultados práticos.Já o Penafiel alinhou de início com L. Ribeiro, Pedro Lemos, Leandro, João Paulo, Vini, Romeu Ribeiro, Rafa Sousa, Vasco Braga, Yuri, Ludovic e Pires, lançando, no decorrer do encontro, Leo, Rui Pedro, Coronas, Jeferson, F. Macedo, P. Henrique, Alan Schons, César Gomes, Márcio, Alfredo e Kalika.