Rio Ave despede-se de Taremi: «A história pertence-te»

Pouco depois de Mehdi Taremi ter sido apresentado como reforço do FC Porto, o Rio Ave fez questão de deixar um agradecimento ao avançado. O clube vila-condense deixou um curto vídeo nas redes sociais acompanhado por uma mensagem.





"Obrigado, Mehdi! Pelos golos e pela época fanstástica. A história pertence-te. Boa sorte", podia ler-se na publicação do Rio Ave.O internacional iraquiano chega ao FC Porto depois de ter apontado 21 golos em 37 jogos ao serviço do Rio Ave. O jogador, de 28 anos, assinou um contrato válido por quatro temporadas com os dragões.