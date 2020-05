Rio Ave divulga plano de retoma

O Rio Ave já divulgou os pormenores da retoma da atividade da equipa profissional do clube e que acontece esta 2ª feira, dia 4 de maio, respeitando tudo o que está estipulado no documento da 1ª fase de retoma progressiva, tal como foi decretado pela Liga.





Assim, todos os atletas, equipa técnica e staff indispensável à realização das sessões de treino, serão observados, diariamente, pelo departamento médico, havendo um controlo de temperatura corporal bem como despiste de eventuais sintomas suspeitos.Os treinos decorrerão no relvado principal e campo de treinos do complexo do clube, sendo que o plantel será dividido em grupos para que o distanciamento seja possível em várias sessões ao longo do dia.A circulação no estádio far-se-á também em espaços abertos, cumprindo distanciamento social antes, durante e após o treino. Além disso, todo o material necessário para o trabalho diário (equipamentos, bolas e garrafas de água, entre outros) será entregue ao atleta para seu uso exclusivo, sendo este devidamente higienizado antes e depois da atividade, no estrito cumprimento de todas as recomendações que se encontram, de resto, explanadas num plano de contingência interno e em consonância com o defendido pelas entidades oficiais de saúde.Os responsáveis do Rio Ave, registam ainda a sua mensagem sobre este momento, deixando claro não haver casos de Covid-19 no seio do clube e registando que vão permanecer em estado de alerta face à situação de calamidade que ainda está instalada na sociedade em geral:"As sete semanas de recolhimento social, que o Rio Ave FC cumpriu escrupulosamente desde a primeira hora, têm finalmente fim à vista, agora que já é conhecido que o estado de emergência, que vigora desde março, não será renovado.A celeridade com que o nosso clube tomou medidas preventivas e de contenção foi essencial para que nenhum caso se registasse até à data, e tudo faremos para que agora sejamos também um exemplo de habituação a este novo paradigma, enquanto regressamos, progressivamente e com cuidados redobrados, à "normal" atividade.Naturalmente que o final do estado de emergência não significa que devemos descurar os cuidados tidos até agora, porém, bem sabemos que os tempos exigem novos hábitos e que, desde que com balizas de segurança bem definidas, a vida tem de continuar.Conforme comunicado esta quinta-feira, pelo Governo, está igualmente aberta a janela para que a Liga NOS possa retomar no final de maio, pelo que se justifica o regresso ao trabalho no relvado da equipa profissional do clube."