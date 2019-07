O Rio Ave já resolveu o futuro imediato de Buatu. O internacional angolano foi emprestado por uma época aos belgas do Mouscron.Este é um regresso de Buatu ao futebol belga, onde o central jogou três épocas ao serviço do Beveren antes da transferência para Vila do Conde.Refira-se que o defesa-central ainda tem mais três anos de contrato com os vila-condenses e já tinha manifestado a sua vontade de sair, mal terminou a época 2018/19, procurando um clube que lhe permitisse maior regularidade. Buatu esteve com a seleção de Angola na fase final da Taça das Nações Africanos, no Egipto."A Rio Ave Futebol Clube – Futebol, SDUQ informa que chegou a acordo com o Royal Excel Mouscron para a cedência, a título de empréstimo, do atleta Jonathan Buatu. O acordo, hoje celebrado, é válido por uma temporada". registam os vila-condenses no sei site oficial.