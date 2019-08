Rio Ave explica adiamento do jogo com o V. Guimarães

Pouco mais de uma semana depois do adiamento do jogo com o V. Guimarães referente à primeira jornada do campeonato, o Rio Ave emitiu um comunicado, esta terça-feira, a esclarecer a situação. Salientanto a demora na entrega do estudo sobre o estado da bancada por parte do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), o conjunto vila-condense referiu que "a solução não foi ao encontro do interesse desportivo" do clube ou da solução que este acharia ser a "ideal".O comunicado do Rio Ave começa por referir que o estudo foi pedido ao ISEP há "cerca quatro meses", tendo o resultado sido divulgado a 8 de agosto, 72 horas antes do jogo com o V. Guimarães. Perante o facto de já terem sido disponibilizados cerca de 2500 bilhetes ao emblema minhoto, os vila-condenses agilizaram uma reunião urgente com as entidades envolvidas.Referindo que "era intenção e de interesse desportivo do Rio Ave FC que o jogo fosse realizado, vontade partilhada pelo Vitória SC", o Rio Ave afirmou ainda que a ideia inicial passaria pela recolha dos bilhetes já vendidos e pela realização de nova "operação bilhética", na qual seriam disponibilizados 900 bilhetes para os adeptos vitorianos para a bancada poente (habitualmente destinada apenas aos adeptos do Rio Ave).Tal como referido no comunicado, "surgiu da parte das forças de segurança (PSP) a informação que os responsáveis haviam transmitido aos graduados presente na reunião que não estariam reunidas as condições de segurança adequadas para a realização do evento. A justificação apresentada baseava-se no receio de reação tumultuosa dos adeptos visitantes que iriam ficar sem os ingressos ou impedidos de o adquirir, dado que teria de haver uma redução para 900 lugares". Nesse sentido, o Rio Ave optou pelo adiamento do encontro para 8 de setembro.O Rio Ave enfrenta, este fim-de-semana, o Aves, devendo a solução apresentada ser a mesma que estava prevista para a partida da primeira jornada. Nesse sentido, adeptos vila-condenses e avenses estarão, ao que tudo indica, na mesma bancada.