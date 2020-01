Rio Ave garante empréstimo de Al Musrati

O Rio Ave, da Liga NOS, anunciou esta quarta-feira a contratação do médio Al Mustrati, que chega por empréstimo do Vitória de Guimarães. O jogador líbio, de 23 anos, assinou contrato com os vila-condenses até ao final da temporada, altura em que termina também o seu vínculo com o clube da Cidade Berço.

O médio defensivo, que esta época, na equipa principal dos vimaranenses, tinha participado em 15 jogos e apontado um golo, cumpria o quarto ano em Guimarães, depois de três temporadas onde foi utilizado, sobretudo, na formação B dos minhotos.

Al Mustrati, que conta com 32 internacionalizações pela Líbia, começou a carreira Al Ittihad Tripoli, do seu país, de onde se transferiu para o Vitória de Guimarães, em 2013.

O médio é o segundo reforço assegurado pelo Rio Ave nesta janela de transferência de janeiro, depois do avançado angolano Gelson Dala, que chegou cedido pelo Sporting.