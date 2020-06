Rio Ave homenageia profissionais de saúde nas camisolas de jogo

O Rio Ave vai homenagear os profissionais de saúde que continuam envolvidos na luta contra a pandemia de covid-19, colocando nomes de médicos, enfermeiros, auxiliares e bombeiros nas camisolas dos jogadores.

A iniciativa terá lugar na partida deste domingo, frente ao Paços de Ferreira, da 25.ª jornada do campeonato, e, segundo anunciou o clube, pretende ser o reconhecimento "a milhares de heróis que nos últimos meses têm travado uma das batalhas mais importantes das nossas vidas".

"Serão nomes de homens e mulheres que estão, diariamente, na luta para que tudo volte ao normal e que possamos, brevemente, voltar a abraçar aqueles que mais amamos. Muitos deles abdicam das suas próprias famílias para lutar pela nossa saúde e pelo nosso bem-estar. Esses sim, são os verdadeiros heróis", pode ler-se num comunicado do emblema vila-condense.

A homenagem é personalizada em duas dezenas de nomes de profissionais de saúde que trabalham em várias instituições da região norte, mas pretende reconhecer o trabalho "de todos os que durante meses estiveram na linha da frente na luta contra a covid-19".

Noutro âmbito, a claque do Rio Ave, Ultras Verdes, está a organizar um cortejo de apoio à equipa, antes da partida deste domingo com o Paços de Ferreira, pretendendo acompanhar o trajeto que o plantel vai fazer entre o hotel, onde está a estagiar, e o estádio dos Arcos, numa caravana automóvel que vai seguir o autocarro do clube.

Depois, como estão impossibilitados de assistir ao jogo no estádio, os adeptos vão reunir-se na zona marginal de Vila do Conde, junto a um ecrã gigante instalado pela Câmara Municipal, onde será transmitido o desafio.

O Rio Ave, sétimo classificado com 38 pontos, defronta este domingo o Paços de Ferreira, 16.º com 22, numa partida agendada para 21:00, em Vila do Conde, que terá arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.