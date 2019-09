Rio Ave já pecou "por contenção" e "gula": «No meio termo estará a virtude», diz Carvalhal

Depois da derrota na semana passada frente ao Tondela, o Rio Ave prepara-se para defrontar o Belenenses SAD no Estádio do Jamor. Na antevisão da partida, Carlos Carvalhal destacou o processo evolutivo da sua equipa e traçou as diferenças entre a forma de jogar de Silas e de Pedro Ribeiro.O técnico dos vila-condenses começou por analisar o desaire da jornada passada. "O Rio Ave tem um treinador novo, jogadores novos e dinâmicas novas. Quando a equipa está a caminhar para se consolidar há situações normais no processo de crescimento. Errámos em Famalicão, percebemos o erro e corrigimos logo a seguir. No último jogo, frente ao Tondela, sabemos que entrámos um pouco na 'gula'. Podíamos chegar ao terceiro lugar, estávamos a jogar em casa e fizemos uma pressão vertical excessiva. O Tondela encontrou os espaços e acabou por fazer dois golos num ápice. Em Famalicão pecámos por contenção a mais, com o Tondela pecámos pela gula. No meio termo estará a virtude e acreditamos que os nossos processos estão a ser bem assimilados", afirmou.Assumindo que não dá importância à questão dos números, mas que fica satisfeito por estar prestes a completar o jogo 150 na 1ª Liga, Carlos Carvalhal abordou a chicotada psicológica que houve no adversário deste sábado: "Houve uma chicotada psicológica que resultou no Belenenses SAD. Os jogadores querem agradar ao novo treinador, os jogadores que não jogavam e tiveram oportunidade tentam agarrá-la com toda a força. Com o tempo chegará a maturação dos processos do novo treinador, isto é normal em todas as equipas. A reação foi boa, houve uma mudança de sistema, já que a equipa jogou em 4-4-2 com o Marítimo, o Belenenses SAD foi mais forte nas transições e teve um jogo mais direto do que no passado. São treinadores diferentes com ideias diferentes, já se sentiu as ideias do novo treinador no jogo com o Marítimo. Apesar disso, é injusto dizer que o Belenenses SAD está melhor ou pior agora".O treinador de 53 anos concluiu dizendo que o facto de ter mais opções para o setor defensivo não lhe dá "dores de cabeça" e falando da situação de Taremi. "Tínhamos expectativa que o Taremi regressasse no último jogo, mas a situação não evoluiu da forma que esperávamos na altura. O jogador já recomeçou a treinar, mas não está disponível para este jogo nem sabemos se estará para a semana. O Taremi é um jogador importante e a equipa joga de forma diferente com ele, mas acredito que temos tido uma boa dinâmica mesmo sem ele", finalizou.O embate entre Belenenses SAD e Rio Ave está agendada para as 18 horas deste sábado.