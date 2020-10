Rio Ave lembra sócios que não podem ir a Faro

Os responsáveis do Rio Ave fizeram questão de lembrar os seus associados que não podem acompanhar a equipa no jogo deste domingo, em Faro, apesar de estar permitida a presença de adeptos no confronto do Estádio Algarve.





"Por orientação expressa da DGS, a lotação permitida é destinada, exclusivamente, a sócios e adeptos afectos aos clubes visitados, no intuito de evitar a circulação de adeptos pelo país", regista a nota dos vila-condenses publicada no site do clube e que aqui publicamos na íntegra:"O jogo SC Farense vs Rio Ave FC, da 5ª jornada da Liga NOS, que se disputa este domingo, no Estádio do Algarve, será um dos três jogos-teste com público que a Direcção Geral da Saúde (DGS) autorizou a realizar este fim-de-semana.Tal significa que, além do encontro dos rioavistas, também o Santa Clara vs Sporting CP e o CD Tondela vs Portimonense poderão ter adeptos, nomeadamente, num máximo de 15% da lotação do estádio.A decisão saiu de uma reunião entre a Liga Portugal, Secretaria de Estado da Saúde, da Juventude e Desporto e da Direcção Geral da Saúde que, refira-se, foi deliberada tendo em conta a situação epidemiológica regional dos locais onde estão situados os diferentes estádios.Por orientação expressa da DGS, a lotação permitida é destinada, exclusivamente, a sócios e adeptos afectos aos clubes visitados, no intuito de evitar a circulação de adeptos pelo país.Compreendendo e respeitando as directrizes das autoridades de saúde, não podemos, contudo, deixar de lamentar que os nossos sócios e adeptos continuem privados do apoio e acompanhamento à equipa, esperando que este esforço comum e o exemplo do futebol, venha a ser considerado com a retoma dos adeptos, assim a evolução pandémica o permita.No entanto, exortamos todos os rioavistas a manterem o respeito pelas regras, certos de que, em breve, poderemos novamente e em segurança, contar com a vossa presença no estádio."