Rio Ave oferece inscrições na sua escola de futebol a crianças carenciadas

Em mais uma atividade inserida no projeto "Rio Ave Social", o Rio Ave vai ofecerer inscrições na sua escola de futebol "Os Tubas" a dez crianças carenciadas. A medida conta com a parceria da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde e com o apoio da Rhythm Foot (Nike).





Para além da inscrição, o Rio Ave vai oferecer às crianças apoiadas pela Casa da Criança de Vila do Conde todo o equipamento necessário à prática desportiva. O momento vai ser oficializado na próxima segunda-feira e contará com representantes das quatro instituições (Rio Ave, Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, Casa da Criança de Vila do Conde e Nike em Portugal).