Rio Ave oficializa regresso de Pelé

Pelé é o mais recente reforço do Rio Ave, confirmando-se assim a notícia avançada por Record há algumas semanas. O médio, de 29 anos, chega a Vila do Conde por empréstimo do Monaco, ainda que esteja contemplada uma opção de compra.





Formado do Belenenses, clube onde se estreou como sénior, Pelé regressa a uma casa que conhece bem. O jogador, de 28 anos, representou o Rio Ave em 2017/18, apontando sete golos em 38 jogos na altura. Para além dos clubes já referidos, Pelé esteve ainda ligado contratualmente ao AC Milan, alinhado ainda no Arsenal Kyiv, Olhanense, P. Ferreira, Feirense, Notthingam Forrest e Reading.Pelé assume-se assim como mais uma opção para o sector intermediário do Rio Ave, clube que tem tido uma grande sobrecarga de jogos face à participação na Liga Europa. O internacional jovem por Portugal já treinou esta manhã com o restante plantel.