Pedro Proença e Rio Ave presenteiam Tarantini pelo jogo 300 na Liga

Ricardo Monteiro, mais conhecido por Tarantini, atingiu este domingo, no triunfo (1-0) na receção ao Gil Vicente, em jogo a contar para a 13.ª jornada da Liga NOS, o jogo 300 no principal escalão do futebol português.





Nada como uma vitória no jogo 300 de Tarantini na Liga #RAFC #RAFCGVFC #muitonossosemigual pic.twitter.com/gX32WxJ5Bw — Rio Ave FC (@RioAve_FC) December 9, 2019

No final do encontro, o capitão dos vilacondenses foi presenteado pelo clube e pelo presidente da Liga, Pedro Proença. Mais tarde, a homenagem seguiu-se nas redes sociais do emblema de Vila do Conde.