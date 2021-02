Rio Ave presta apoio a jovem afetado pela Covid-19

Em mais uma iniciativa do projeto 'Rio Ave Social', o Rio Ave decidiu prestar apoio a Ricardo Oliveira, jovem de 31 anos que ficou com várias sequelas após ter estado infetado com Covid-19. Para além de necessitar de ventilação assistida e cuidados intensivos, Ricardo Oliveira precisa de fazer fisioterapia de forma regular.





Perante isto, o presidente António Silva Campos, o diretor geral Marco Carvalho, o treinador Miguel Cardoso e o capitão Tarantini receberam, esta quarta-feira, Ricardo e a sua esposa. Os elementos do Rio Ave ofereceram a Ricardo "uma camisola oficial de Tarantini, autografada por todo o plantel rioavista, bem como uma bola oficial da Liga, igualmente assinada por todos". Os artigos poderão ser leiloados numa página de apoio criada no Facebook. O conjunto vila-condense cedeu "ainda roupa oficial do clube, para tornar mais confortável a ida deste jovem às sessões de fisioterapia, e vários bens alimentares, utensílios de cozinha, pequenos eletrodomésticos e outros produtos para o lar".Por fim, os rioavistas deram ainda conta que se uniram à cadeia grossista ‘Recheio Cash & Carry’, que também vai prestar apoio a Ricardo Oliveira.