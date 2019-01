Rio Ave recebe visita especial e concretiza sonho a criança

O plantel do Rio Ave viveu, esta quarta-feira, um dia diferente, ao receber a visita de Simão Sampaio, uma criança de oito anos que sofre de Encefalopatia Mioclónica Precoce, uma doença rara.O jovem adepto tinha o sonho de conhecer o estádio e os jogadores vila-condenses, pelo que, mal teve conhecimento da situação, o emblema da caravela abriu as portas para atender ao desejo de Simão.Além de privar com os atletas no balneário, o fão do Rio Ave recebeu também umas chuteiras oferecidas por Fábio Coentrão e umas luvas dadas por César Gomes, treinador de guarda-redes.O momento especial foi partilhado pelo Rio Ave no site oficial.