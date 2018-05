Continuar a ler

"Vão continuar a aturar-me pelo menos mais dois anos", disse, num tom bem disposto, o capitão da turma da foz do Ave, num pequeno vídeo alusivo à sua renovação, publicado no site do clube.



Fechado o dossier de Tarantini, o Rio Ave vai dar prioridade às renovações nesta primeira fase de preparação da nova temporada, depois de ter assegurado as contratações do defesa central Miguel Rodrigues e do avançado "Vão continuar a aturar-me pelo menos mais dois anos", disse, num tom bem disposto, o capitão da turma da foz do Ave, num pequeno vídeo alusivo à sua renovação, publicado no site do clube.Fechado o dossier de Tarantini, o Rio Ave vai dar prioridade às renovações nesta primeira fase de preparação da nova temporada, depois de ter assegurado as contratações do defesa central Miguel Rodrigues e do avançado Bruno Moreira

O Rio Ave, anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato, por mais duas temporadas, com o médio e capitão de equipa, Tarantini.O jogador, de 34 anos, que está há 10 temporadas consecutivas no emblema vila-condense, vai continuar a ser uma das referências do balneário do emblema vila-condense, mostrando-se satisfeito pela extensão do vínculo.

Autor: Lusa