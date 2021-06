Rio Ave representado por Pedro Macieirinha na AG da Liga

O Rio Ave está a ser representado por Pedro Macieirinha na assembleia geral extraordinária da Liga que decorre na manhã desta quarta-feira, na sede do organismo, no Porto. O advogado, que entre outros processos participou na longa defesa do Gil Vicente no âmbito do 'caso Mateus' que terminou com o regresso do clube à 1.ª Liga, marca presença nas ausências do presidente António Silva Campos e do diretor-geral Marco Aurélio Carvalho, ambos infetados com Covid-19.





Despromovido à 2.ª Liga, o Rio Ave, sabe, tem recebido denúncias anónimas sobre a alegada existência de situações de incumprimento financeiro por parte de outros emblemas e, como já demos conta, fará tudo o que estiver ao seu alcance para defender o cumprimento dos regulamentos, incluindo no que diz respeito à satisfação dos pressupostos financeiros necessários ao licenciamento dos clubes época a época. Este é, de resto, um repto ao qual se junta o Farense, que desde há algumas semanas está atento a esta mesma situação.