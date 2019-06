Rio Ave revela equipamento alternativo para a próxima época

O Rio Ave divulgou, esta terça-feira, algumas imagens da nova camisola alternativa para a próxima temporada. Com recurso a vídeo e a fotografias, o emblema vila-condense divulgou o novo segundo informa, que será branco.





Ao peito, entre a marca do equipamento e o emblema do clube, haverá uma referência aos 80 anos do Rio Ave, que será de cor dourada.Na gola, o equipamento irá apresentar o lema dos vila-condenses: "Muito nosso sem igual".